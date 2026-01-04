СБ ООН проведет экстренное заседание по Венесуэле

Политика
5

Совет Безопасности ООН проведет в понедельник экстренное заседание по поводу операции США против Венесуэлы. Об этом в субботу сообщило корреспонденту Синьхуа председательство Совбеза, передает Kazpravda.kz

Фото: Str/Синьхуа/

"Председательство намерено провести экстренное заседание в понедельник в 10:00 (15:00 по Гринвичу)", - заявила Хадиджа Ахмед, пресс-секретарь постоянного представительства Сомали при ООН.

В январе в рамках ежемесячной ротации в СБ ООН председательствует Сомали.

В субботу Соединенные Штаты провели операцию против Венесуэлы и захватили президента Николаса Мадуро и его супругу в Каракасе.

#США #арест #Венесуэла #Николас Мадуро #СБ ООН

Популярное

Все
Более 11 тыс. км дорог построят и отремонтируют в Казахстане в 2026 году
Авиарейсы задерживаются в Алматы из-за нелетной погоды
Мадуро доставлен в следственный изолятор в Бруклине
Реконструкцию аэропорта Павлодара профинансируют за счет возвращенных активов
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Победы, звезды и рекорды: какие события порадовали казахстанцев в 2025 году
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
Казахстанское кино в 2025 году: громкие премьеры и миллиардные сборы
20 дронов запустили в небо в Актобе
Молодые солдаты творческого взвода дали клятву на верность родине
Трехэтажное здание сгорело в Астане
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Зампреда АРРФР освободили от должности
Масло из Макинска понравилось Европе
Подозреваемого в совершении тяжких преступлений экстрадировали из Грузии
Контроль и социальные приоритеты
Politico назвал лауреатов антинаград 2025 года
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
Ключевой ориентир – человекоцентричность
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров

Читайте также

Politico назвал лауреатов антинаград 2025 года
Президент уделяет приоритетное внимание региональной полити…
Общая миссия человечества
В США нелегалам выплатят по $3 тыс. за самодепортацию до Но…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]