Совет Безопасности ООН проведет в понедельник экстренное заседание по поводу операции США против Венесуэлы. Об этом в субботу сообщило корреспонденту Синьхуа председательство Совбеза, передает Kazpravda.kz

Фото: Str/Синьхуа/

"Председательство намерено провести экстренное заседание в понедельник в 10:00 (15:00 по Гринвичу)", - заявила Хадиджа Ахмед, пресс-секретарь постоянного представительства Сомали при ООН.

В январе в рамках ежемесячной ротации в СБ ООН председательствует Сомали.

В субботу Соединенные Штаты провели операцию против Венесуэлы и захватили президента Николаса Мадуро и его супругу в Каракасе.