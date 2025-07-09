Сбежать не удалось

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Ксения Денисова

Завершающий этап погони за серийным вором попал на камеры слежения, установленные на одной из крупных автодорог Алматы.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сигнал об открытой краже мопеда во дворе жилых домов по проспекту Толе-би поступил на пульт полиции ближе к полудню. Как сообщал потерпевший, двое мужчин в мотоциклетных шлемах, улучив момент, укатили транс­порт, оставленный на короткое время без присмотра. Следственно-оперативная группа, быстро отреагировавшая на звонок, начала прочесывать территорию вокруг места происшествия и скоро обнаружила по приметам подозреваемых.

Те попытались скрыться от преследователей на украденном мопеде, а поскольку они выехали на дорогу с активным движением, то сотрудник полиции стал преследовать их бегом. В этот момент один из преступников сбежал. Требования остановиться водитель проигнорировал и только прибавил скорость, чтобы уйти от погони. В какой-то момент преследователю удалось ухватиться за транспорт, который протащил его несколько метров. Опасный дрифт угнанного мопеда закончился столкновением с другим транспортным средством и травмами для преследовавшего его старшего лейтенанта полиции Елдара Токташева.

В УП Алмалинского района заявили: сотрудник проявил мужество при выполнении служебных обязанностей, что позволило задержать преступника. Есть основания считать его серийным похитителем: он может быть причастен как минимум к четырем эпизодам подобных краж на территории города. В отношении задержанного проводится досудебное расследование, он взят под стражу.

#Алматы #происшествия #кража #мопед

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