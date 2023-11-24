Сборами, навязываемыми арендаторам в аэропорту Астаны, заинтересовалась прокуратура

Экономика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Нарушения прав предпринимателей выявили в аэропортах Усть-Каменогорска и Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главной транспортной прокуратуры

Фото: Kazpravda.kz

Восточно-Казахстанская транспортная прокуратура установила, что аэропорт Усть-Каменогорска вопреки утвержденному прейскуранту значительно снижало арендную плату отдельным предпринимателям.

«Так, руководство аэропорта передало для коммерческих целей предпринимателю площадь в 100 квадратных метров за ежемесячную плату в 50 тысяч тенге, тогда как другому бизнесмену размещение кофейного островка на 10 квадратных метрах обходилось в 100 тысяч тенге», – озвучили пример в надзорном ведомстве.

Договоры были приведены в соответствие с требованием законодательства, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, а предпринимателям производятся перерасчеты арендных платежей.

В свою очередь внимание Авиационной транспортной прокуратуры Астаны в столичном аэропорту привлекли излишние требования и сборы, которые навязываются арендаторам типовыми договорами.

В прокуратуре аргументировали, что завышение стоимости аренды и создание неравных условий для бизнеса в конечном итоге сказывается на ценах коммерческих услуг для авиапассажиров.

#Астана #Усть-Каменогорск #нарушения #прокуратура #ВКО #аэропорт #бизнес

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