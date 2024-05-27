Сборная Чехии выиграла домашний ЧМ по хоккею

Фото: International Ice Hockey Federation / Andrea Cardin

Победу хозяевам чемпионата принёс точный бросок звездного нападающего клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка в середине третьего периода, а также гол Давида Кемпфа в в пустые ворота, когда швейцарцы заменили вратаря на шестого полевого игрока.

Таким образом, спустя 14 лет чехи вновь завоевали золотые медали чемпионата мира.

В свою очередь, сборная Швейцарии проиграла свой третий финал мировых первенств за последние 11 лет. До этого они играли в главном матче чемпионата мира в 2018 и 2013 годах.

Напомним, что сборная Казахстана завершила групповой этап ЧМ с шестью очками и гарантировала себе место в элитном дивизионе на будущий сезон.

Следующий, 88-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт весной 2025 года в Швеции и Дании.