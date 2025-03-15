Сборная готова к поединкам

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Кошкарбек Тусипов

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Казах­стана по футболу Али Алиев назвал окончательный состав игроков, вызванных на мартовские матчи квалификации чемпио­ната мира-2026.

фото kff.kz

В него вошли следующие футболисты:

Вратари: Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Александр Заруцкий, Темирлан Анарбеков («Кайрат», Алматы), Стас Покатилов («Сабах», Азербайджан), Дулат Талыспаев («Кеге», Дания);

Защитники: Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров («Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Роман Асранкулов («Тобол», Костанай), Еркин Тапалов («Кайрат»), Улар Жаксыбаев, Султанбек Астанов («Ордабасы», Шымкент), Адильбек Жумаханов («Елимай», Семей), Мади Хасейн («Женис», Астана);

Полузащитники: Асхат Тагыберген («Ордабасы»), Рамазан Оразов («Силькеборг», Дания), Бактиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), Эльхан Астанов («Астана»), Ислам Чесноков, Нау­рызбек Жагоров («Тобол»), Серикжан Мужиков («Елимай»), Галымжан Кенжебек («Кошице», Словакия), Алияр Мухамед («Окжетпес»), Георгий­ Жуков («Пуща», Польша), Динмухамед Караман («Женис»), Давид Есимбеков («Жетысу», Талдыкорган);

Нападающие: Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Айбар Жаксылыков («Кайсар», Кызылорда), Дастан Сатпаев («Кайрат»), Рамазан Каримов («Астана»).

Напомним, в марте сборная Казахстана в рамках квалификации ЧМ-2026 проведет два выездных матча. 22 марта казахстанцы сыграют против сборной Уэльса, а еще через три дня встретятся с командой Лихтенштейна.

Наша национальная команда, как сообщает телеграм-канал «ЖаркOFF», провела на УТС товарищеский матч в закрытом режиме. Соперником казахстанцев стал один из лидеров второго дивизиона Швеции. Наша команда победила со счетом 2:1, а голами отметились Серикжан Мужиков и 16-летний вундеркинд Дастан Сатпаев, который, напомним, недавно подписал контракт со знаменитым английским футбольным клубом «Челси».

Есть еще одно известие, касающееся нашего футбола. Новым директором департамента судейства и инспектирования Казахстанской федерации футбола назначен 52-летний португальский специалист Нуну Алешандре Паррейра де Каштру. Он один из ведущих специалистов в области футбольного судейства Европы. За свою 34-летнюю карьеру занимал ключевые позиции в Португальской футбольной федерации и Бельгийской ассоциации футбола. Также инспектировал судей в ведущих турнирах и участвовал в развитии судейского корпуса в Англии, Ирландии, Украине и Швеции.

«Назначение Каштру на эту должность откроет новые возможности для развития судейства в Казахстане. Уверен, его международный опыт, современные методики и глубокие знания в области судейства позволят вывести систему подготовки арбитров на новый уровень», – отметил президент КФФ Марат Омаров на официальной церемонии назначения.

#Спорт #чемпионат #футбол #сборная

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