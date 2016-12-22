Спорт
Сборная Казахстана 2016 год в рейтинге ФИФА завершила в сотне
Талгат Исенов
В обновленном рейтинге ФИФА национальная сборная РК расположилась на 98-м месте, передает Kazpravda.kz. 

В сравнении с прошлым месяцем отечественная команда опустилась на одну позицию. Ведущая десятка сборных выглядит следующим образом:  

1. Аргентина – 1 63а очков, 2. Бразилия – 1 544, 3. Германия – 1 433, 4. Чили – 1 404, 5. Бельгия – 1 368, 6. Колумбия – 1 345, 7. Франция – 1 305, 8. Португалия – 1 229, 9. Уругвай – 1 187, 10. Испания – 1 166. 

У Казахстана 354 балла.

Популярное

Все
Лучше летом у костра, чем зимой на солнце
Звезды собираются в дорогу
Ирбис с городской пропиской
А вы знали, что, даже если съедать по одному яблоку в день, потребуется около 20 лет, чтобы попробовать каждый из более чем 7 тыс. их сортов?
Вода нуждается в защите
На таких село держится
Огонь в степи
Больше получаешь – больше отдаешь
«Точечные эксперименты» градостроительства
Сильные духом
Очередной этап реформ
Вечнозеленой память наша будет
«Астана» в погоне за «Актобе»
Пока не везет
Снос этажом красен!
Это только начало
Огонь в степи
Против дефицита
Нас услышали!
Огородный фей
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Об олигархах и справедливости
Инцидент с птицей прокомментировали в аэропорту Актобе
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 августа
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Полный текст Послания Президента народу Казахстана
Умер Михаил Горбачев
Возросло число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Головкин обратился к судьям третьего боя с Канело
Резкое похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
В Air Astana сообщили о задержке двух рейсов: в створку шасси самолета попала птица
Какой будет погода в первые дни осени в Казахстане
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК

Читайте также

Президент , Спорт
Токаев поздравил призера чемпионата Азии по настольному тен…
Спорт
Сорвался следующий бой Куата Хамитова
Спорт
Алимханулы получил пояс чемпиона мира
Спорт
UFC уволил трех бойцов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]