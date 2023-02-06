Сборная Казахстана по футболу стартовала с победы на Кубке развития - 2023

Подопечные Александра Кузнецова встретились со сборной России U-16 и одержали победу со счетом 1:0.

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Юношеская сборная Казахстана по футболу до 17 лет стартовала на Кубке развития-2023, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Международный турнир проходит в Минске (Беларусь).

Подопечные Александра Кузнецова встретились со сборной России U-16 и одержали победу со счетом 1:0.

Автором единственного гола на 40-й минуте стал Эльхан Саидов.

Следующий матч казахстанская команда проведет завтра, 7 февраля, против Узбекистана.