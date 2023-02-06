Сборная Казахстана по футболу стартовала с победы на Кубке развития - 2023
267
Подопечные Александра Кузнецова встретились со сборной России U-16 и одержали победу со счетом 1:0.
Юношеская сборная Казахстана по футболу до 17 лет стартовала на Кубке развития-2023, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Международный турнир проходит в Минске (Беларусь).
Подопечные Александра Кузнецова встретились со сборной России U-16 и одержали победу со счетом 1:0.
Автором единственного гола на 40-й минуте стал Эльхан Саидов.
Следующий матч казахстанская команда проведет завтра, 7 февраля, против Узбекистана.