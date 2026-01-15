Фото: НОК РК

Сборная Казахстана по женскому хоккею с шайбой отправилась в Стамбул (Турция) для продолжения подготовки к чемпионату мира среди юниорок в дивизионе IIA, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК.

Наши спортсменки будут бороться за выход в более высокий дивизион с командами Кореи, Латвии, Нидерландов, Новой Зеландии и Турции.

Первый матч состоится 19 января. Наши девушки сыграют с командой Новой Зеландии.