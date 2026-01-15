Сборная Казахстана по хоккею U18 готовится к ЧМ в Стамбуле
Первый матч состоится 19 января
Сборная Казахстана по женскому хоккею с шайбой отправилась в Стамбул (Турция) для продолжения подготовки к чемпионату мира среди юниорок в дивизионе IIA, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК.
Наши спортсменки будут бороться за выход в более высокий дивизион с командами Кореи, Латвии, Нидерландов, Новой Зеландии и Турции.
Первый матч состоится 19 января. Наши девушки сыграют с командой Новой Зеландии.