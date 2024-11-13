Сборная Казахстана по теннису досрочно вышла в четвертьфинал юниорского ЧМ

Теннис
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Сегодня, 13 ноября, казахстанские теннисисты сразятся с французами

Фото: пресс-служба ФТК

В Анталье на открытых грунтовых кортах Megasaray Tennis Academy определились первые участники плей-офф Juniors Davis Cup, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Во второй день групповой стадии подопечные Сергея Квака победили сборную Гонконга. С ней казахстанцы встречались в мае в Шымкенте – в полуфинале азиатского отбора. Тогда была одержана победа со счётом 2:1.

Минувший игровой день открывал Дамир Жалгасбай (#198 ITF Juniors), которому оппонировал Николас Чэн (#298 ITF Juniors). Первый сет Дамир уверенно выиграл - 6:2. Вторая партия осталась за представителем Гонконга – 6:4. В решающем сете Дамир выиграл у Николаса – 6:3. Таким образом, он взял реванш за поражение в майском отборе от Чэна и ему на это потребовалось почти 3 часа.

В следующем матче Зангар Нурланулы (#77 ITF Juniors) победил Джека Чэна (#205 ITF Juniors). В этой игре борьба была только в первом сете, где победа досталась Зангару – 6:3. Во второй партии казахстанец разгромил оппонента, повесив ему «баранку» - 6:0. Совсем скоро начнется парная игра, которая, по сути, уже ничего не изменит, так казахстанская команда впервые в своей истории уже обеспечила себе досрочное место в плей-офф Juniors Davis Cup, отметили в федерации.

Сегодня, 13 ноября, сборная Казахстана сыграет против Франции. Обе команды уже обеспечили себе место в ¼ финала чемпионата мира. Французы победили ЮАР, и там тоже идет третий матч. По итогу решится, кто выйдет из группы «В» с первого и со второго места.

#теннис #чемпионат #юниоры #Juniors Davis Cup

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