Фото: Эрик Каскабаев

В составе сборной Казахстана выступили четверо кызылординцев. По итогам соревнований лучшим подающим признан Эрик Каскабаев, а лучшим либеро - Шынгыс Медеуов. Под стать опытным игрокам высокий уровень продемонстрировали молодые Ерасыл Абдибек и Асылхан Амидолла.

Как сообщил Эрик Каскабаев, самой напряженной выдалась финальная игра.

- В группе мы выиграли у сборных Японии, Саудовской Аравии и Монголии, в полуфинале взяли верх над Таиландом. - поделился свежеиспеченный чемпион Азии. – А в решающей игре за «золото» наши ребята проявили настоящий мужской характер. Мы уступили в двух первых партиях, и в третьем тоже проигрывали. Но не сломались, переломили встречу подачами и впервые стали сильнейшими на континенте. Выиграть у Китая на ее площадке много стоит.

По итогам ЧА-2025 казахстанцы и китайцы завоевали путевки на мировое первенство, которое состоится в следующем году в Китае.

А в октябре текущего года на Кубке мира в США нашей сборной придется побороться за лицензии на участие в летней Паралимпиаде, которая пройдет в Лос-Анджелесе (США) с 15 по 27 августа 2028 года.