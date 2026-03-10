В Линце (Австрия) завершился турнир серии Гран-при по дзюдо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры

Фото: Комитет по делам спорта и физкультуры

Сборная Казахстана завоевала 1 золотую и 1 бронзовую медали и заняла 7-е место в общекомандном зачёте.

Бронзовую награду в весовой категории до 60 кг выиграл Шерзод Давлатов. Во второй день соревнований Адилет Алмат стал чемпионом в категории до 81 кг. Это его первая медаль на турнирах серии Гран-при.

Акерке Рамазанова (+78 кг) уступила в схватке за бронзу спортсменке из Эстонии. Марат Байкамуров (-100 кг) в утешительном раунде проиграл бронзовому призёру Олимпиады в Токио и двукратному чемпиону мира Жорже Фонсеке.

Всего в турнире приняли участие 479 дзюдоистов из 59 стран. Казахстан был представлен 20 спортсменами.