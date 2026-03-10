Сборная Казахстана завершила Гран-при Австрии с медалями

Спорт
156

В Линце (Австрия) завершился турнир серии Гран-при по дзюдо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры 

Фото: Комитет по делам спорта и физкультуры

Сборная Казахстана завоевала 1 золотую и 1 бронзовую медали и заняла 7-е место в общекомандном зачёте.

Бронзовую награду в весовой категории до 60 кг выиграл Шерзод Давлатов. Во второй день соревнований Адилет Алмат стал чемпионом в категории до 81 кг. Это его первая медаль на турнирах серии Гран-при.

Акерке Рамазанова (+78 кг) уступила в схватке за бронзу спортсменке из Эстонии. Марат Байкамуров (-100 кг) в утешительном раунде проиграл бронзовому призёру Олимпиады в Токио и двукратному чемпиону мира Жорже Фонсеке.

Всего в турнире приняли участие 479 дзюдоистов из 59 стран. Казахстан был представлен 20 спортсменами.

#дзюдо #медали #Австрия

Популярное

Все
Сборная Казахстана завершила Гран-при Австрии с медалями
В Правительстве рассмотрели ситуацию с инфляцией и ценами на социально значимые продукты
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей
Продукция с всегда высоким спросом
Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Слово о замечательном человеке
Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Растет поток туристов
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Улан Бекиш назначен заместителем председателя АДГС
Новый завод откроют в мае
Не уверен – позвони и проверь
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Конькобежка Морозова вошла в топ-10 на ЧМ и установила два …
Милад Карими стал серебряным призером этапа Кубка мира по с…
Пять гимнастов из Казахстана выступят в финалах этапа Кубка…
Казахстан завоевал «бронзу» в первый день Гран-при в Австрии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]