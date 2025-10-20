Фото: Комитет по делам спорта и физкультуры

Мужская сборная Казахстана по волейболу сидя завоевала бронзовые медали Кубка мира, который проходил с 9 по 18 октября в городе Форт-Уэйн (США), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтуризма и спорта

В матче за третье место казахстанские спортсмены одержали уверенную победу над сборной США со счётом 3:1 (25:23, 25:18, 15:25, 25:23), тем самым войдя в тройку сильнейших команд турнира. Победителем Кубка мира стала команда Египта, серебряные медали завоевала сборная Бразилии.

На групповом этапе национальная сборная Казахстана одержала уверенные победы над командами Италии (3:0), Польши (3:0), Канады (3:0), Франции (3:0), Таиланда (3:0) и США (3:2), завершив этап на первом месте. В полуфинале наши спортсмены уступили Египту (0:3), а в матче за бронзу вновь встретились с американцами и взяли убедительный реванш.

«Сборная Казахстана продолжает укреплять свои позиции на мировой арене. В этом году команда впервые стала чемпионом Азии и теперь вышла на пьедестал Кубка мира. Это заслуга не только спортсменов и тренеров, но и всех, кто стоит за командой — государства, партнёров и болельщиков. Этот успех вдохновляет нас двигаться дальше и ставить перед собой новые цели», — отметил главный тренер национальной сборной Бауыржан Тахаув.

Отметим, что в Кубке мира приняли участие 14 мужских и 6 женских сборных. Турнир является одним из ключевых рейтинговых событий, влияющих на квалификацию к Паралимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.