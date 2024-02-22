Казахстанцы завоевали две медали чемпионата Азии по фехтованию среди кадетов

Турнир собрал сильнейших спортсменов в столице Бахрейна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Фото: пресс-служба НОК РК

Как уточняется, в заключительный день командного первенства юные представительницы казахстанской команды по фехтованию на шпаге завоевали серебряные медали.

На вторую ступень пьедестала поднялись Саматова Амина, Яковлева Арина, Красикова Кристина и Лесовская Полина.

Ранее также вторым место отметился шпажист Кирилл Проходов.