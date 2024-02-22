Казахстанцы завоевали две медали чемпионата Азии по фехтованию среди кадетов
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Турнир собрал сильнейших спортсменов в столице Бахрейна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Как уточняется, в заключительный день командного первенства юные представительницы казахстанской команды по фехтованию на шпаге завоевали серебряные медали.
На вторую ступень пьедестала поднялись Саматова Амина, Яковлева Арина, Красикова Кристина и Лесовская Полина.
Ранее также вторым место отметился шпажист Кирилл Проходов.