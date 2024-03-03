Сборник «История театра казахов Монголии» издан в Казахстане

Книга «Керуен ғұмыр» - о судьбах соотечественников, которые более 30-50 лет прожили и трудились в разных районах Монголии, передает Kazpravda.kz

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В Национальной академической библиотеке РК состоялась презентация книг искусствоведа, писателя Тайфа Таукеевича «История театра казахов Монголии» и «Керуен ғұмыр», сообщает пресс-служба министерства культуры и информации РК.

В книге «История театра казахов Монголии» рассказывается о становлении театра Баян-Ульгее, его основателях, лицах, принимавших участие в процессе развития на каждом этапе.

«Казахский драматический театр был священным местом искусства, удовлетворяющим духовные потребности народа. На его сцене поставлены десятки произведений местных казахских писателей, монгольских, казахстанских и зарубежных драматургов. В развитие культурного объекта большой вклад внесли специалисты, приглашенные из Казахстана», - говорится в сообщении.

Книга «Керуен ғұмыр» - о судьбах соотечественников, которые более 30-50 лет прожили и трудились в разных районах Монголии.

Большой энциклопедический сборник «История театра казахов Монголии» издан по государственному заказу издательством «Даур» в Алматы.

Научно-популярная книга «Керуен ғұмыр» издана при поддержке Союза писателей Казахстана и Фонда «Отандастар».