Сбой произошел в работе мобильного интернета и связи Activ и Kcell
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Трудности возникли в связи с техническими неполадками, сообщает Kazpravda.kz
Сегодня жители Астаны и Алматы массово отправляют жалобы на то, что с утра не работает мобильный интернет, а также ряд приложений, в том числе и приложение Kcell.
В компании ответили, что сейчас наблюдается временная задержка в предоставлении некоторых сервисов. Официальные сайты Activ и Kcell функционируют с перебоями.
«Дорогие абоненты, наблюдаются некоторые ограничения в работе мобильного интернета. Мы работаем над этим и в ближайшее время доступ к интернету будет полностью восстановлен, благодарим за понимание», – говорится в обращении мобильных операторов.