Сбой произошел в работе мобильного интернета и связи Activ и Kcell

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Дана Аменова
корреспондент

Трудности возникли в связи с техническими неполадками, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня жители Астаны и Алматы массово отправляют жалобы на то, что с утра не работает мобильный интернет, а также ряд приложений, в том числе и приложение Kcell.

В компании ответили, что  сейчас наблюдается временная задержка в предоставлении некоторых сервисов. Официальные сайты Activ и Kcell функционируют с перебоями. 

«Дорогие абоненты, наблюдаются некоторые ограничения в работе мобильного интернета. Мы работаем над этим и в ближайшее время доступ к интернету будет полностью восстановлен, благодарим за понимание», – говорится в обращении мобильных операторов.  

#мобильный интернет #связь #сбой #Activ и Kcell

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