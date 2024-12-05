Сбой произошел в работе мобильного интернета и связи Activ и Kcell

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня жители Астаны и Алматы массово отправляют жалобы на то, что с утра не работает мобильный интернет, а также ряд приложений, в том числе и приложение Kcell.

В компании ответили, что сейчас наблюдается временная задержка в предоставлении некоторых сервисов. Официальные сайты Activ и Kcell функционируют с перебоями.