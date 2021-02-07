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Сбросившая почти 60 кг женщина раскрыла свой секрет похудения
Жительница Великобритании, похудевшая почти на 60 килограммов за два года, раскрыла в беседе с изданием Teesside Live секрет своего успеха, передает Ria.ru.  

Секрет успеха 47-летней Клэр Дьюсбери "спрятан" в ее кухонном шкафу: она прикрепила две свои фотографии, на которых запечатлена с максимальным весом в 150 килограммов. Снимки женщина использует в качестве мотивации к отказу от нездоровой пищи.

"У меня в шкафу есть фотография, так что я могу посмотреть на нее и сказать: "Ты не вернешься", и снова закрыть шкаф", – рассказала Дьюсбери.

По словам британки, она решила похудеть ради двух своих детей.

"Я беспокоилась о своем здоровье, я астматик, и это было серьезным фактором", – отметила она.

Дьюсбери начала следовать плану питания и готовить домашнюю еду, отказавшись от нездоровой пищи и фастфуда, а также записалась в тренажерный зал. Женщина рассказала, что в процесса похудения и достижения результатов становилась все увереннее.

"Я не думала, что у меня хватит силы воли. Но на самом деле я не делаю ничего особенного. Это не диета, а просто здоровое питание", – пояснила она.

На данный момент вес Дьюсбери составляет около 90 килограммов, при этом ее конечная цель – похудеть до 70 килограммов.

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