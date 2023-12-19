Подозреваемых в сбыте наркотиков помог задержать Telegram-бот в СКО

Полицейские задержали подозреваемых в сбыте наркотиков благодаря мессенджеру, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: polisia.kz

Как сообщили в департаменте полиции СКО, бот t.me/sko_narkohelp_bot был запущен в октябре. Через несколько дней на него поступило анонимное обращение о подозрительном поведении молодой девушки по улице Истолина.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности оперативно отработали сигнал. Были задержаны 20-летние девушка и ее парень. У них нашли по 14 свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это мефедрон и α-PvP.

Также по показаниям задержанных обнаружены уже сделанные закладки. Всего полицейские изъяли 45 граммов наркотиков.

«Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Североказахстанцы активно откликнулись на появление бота, который был создан при содействии общественного студенческого объединения «За будущее Казахстана», — пояснил и.о. начальника УПН ДП области Руслан Умбетов.

Также он добавил, что сейчас проверяется еще одна оперативная информация. В целом получено около 30 сообщений со ссылками на веб-ресурсы, предлагающие наркотики или работу распространителей, все они направлены на блокировку.