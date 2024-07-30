Сделан упор на профилактику

Ежегодно в водоемах области погибают от пяти до десяти человек. В этом году зарегистрировано уже три трагических случая. В начале июня утонул ребенок, недоглядели родители...

Основными причинами несчастных случаев становятся алкогольное опьянение, купание в запрещенных местах. Если говорить о детях, то чаще погибают те, кто купается в водоемах без сопровождения взрослых.

По сравнению с прошлым годом печальные показатели снизились, однако спасатели продолжают бороться за каждую жизнь. Их главное оружие – профилактика.

В канун Всемирного дня предотвращения утопления людей, который ежегодно отмечается 25 июля, состоялся очередной рейд по акватории Кенгирского водохранилища города Жезказгана. К большому сожалению, в местах, запрещенных для купания, были замечены компании подростков, пришедших на водоем без взрос­лых. По факту это нарушение, которое влечет за собой штраф.

После звонка родителям один из подростков расплакался. Горькие слезы ребенка, несомненно, расстроили и его друзей, и спасателей. Однако на кону находится безопасность. Эмоции со временем забудутся, но будет извлечен урок.

– Детские слезы не редкость во время рейдов, но на сегодня штрафы – самый действенный способ заставить задуматься о последствиях беспечного поведения, – говорит начальник отдела гражданской обороны ДЧС области Улытау Еркин ­Жанабаев. – Куда страшнее, когда родителям сообщают, что их ребенок утонул.

Профилактике нарушений правил безо­пасности на воде и ранее уделялось немало внимания. В этом году сотрудники ДЧС усилили работу в данном направлении. Проводятся совместные с сотрудниками полиции и прокуратуры рейды. С начала июня выписано 17 штрафов, как правило, за нахождение детей на водоемах без присмотра, купание в запрещенных местах.

Излюбленное место отдыха жезказганских подростков – правобережная часть Кенгирского водохранилища на каменис­той косе. Там обрывистые берега, много камней на дне.

Перед началом купального сезона совмест­но с местными исполнительными органами в опасных местах чеэсники установили запрещающие знаки. Но их срезают вандалы, чтобы сдать на металлолом.

– Люди, к сожалению, реагируют только на штрафные меры, – говорит Еркин Адильбекович. – Один раз выплатив штраф, родитель уже задумается, пускать ли ребенка на озеро. Другие правила поведения вблизи водоема, такие как оставление мусора, мытье машин и купание собак, – в компетенции полиции.

Популярность запрещенных, необо­рудованных мест для купания объясняется нехваткой разрешенных пляжей, считают в ДЧС. В области Улытау всего пять мест массового отдыха, туризма и спорта на воде, причем четыре из них – частные пляжи, а одно предназначено не для купания, а только для занятий спортом.

Как правило, люди возмущены тем, что приходится платить за отдых, потому выбирают безлюдные местечки на берегу. В ДЧС предлагают обустроить больше бесплатных пляжей, где отдыхающие будут под присмотром спасателей, полиции, медиков. Для работы там можно привлекать безработных из Центра занятости. Но такие решения должен принимать акимат.

А пока фиксируются вопиющие случаи вроде самовольного обустройства пляжа на берегу водохранилища. Сейчас по данному факту проводится разбирательство.

– Один предприимчивый делец пос­тавил на берегу юрту, а на воде устроил массовые развлекательные мероприятия. Причем вся эта деятельность не была согласована ни с акиматом, ни с ДЧС. Рядом – ни медиков, ни спасателей. А назначенный в этой зоне отдыха с гордым названием «Турист» инструктор-охранник сам не умеет плавать... За самовольный захват земельного участка организатору грозит солидный штраф, – рассказал Еркин Жанабаев.

Сотрудники ДЧС области запланировали профилактические мероприя­тия на пляже «Лагуна», где собирается много людей. Детей и взрослых ждут обучение навыкам плавания, уроки первой помощи пострадавшим на воде.

В обычные дни делается упор на профилактические беседы. Самые продуктивные встречи со школьниками и студентами, по мнению сотрудников ДЧС, проводятся во время учебного года.

– Исходя из опыта, могу сказать, что открытые и интерактивные уроки, классные часы и линейки дают результаты, – отметил Еркин Адильбекович. – Мы ведь не только с детьми работаем, но и с их родителями, преподавателями. Раздаем памятки, объяс­няем правила безопасности на воде. В доверительной беседе проще достучаться до каждого.

– Печальная статистика идет на снижение. Уверен, это результат профилактической работы с населением, – присое­диняется к беседе главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС области Улытау ­Кайрат Капизов. – Наша команда патрулирует побережье на водном транспорте, работает пеший патруль, в отдаленные участки спасатели выезжают на автомобиле.

Задача отряда – водолазно-спасательные мероприятия на воде, аварийно-спасательные работы на транспорте в случае ДТП, поисково-спасательная деятельность.

...Уже сейчас вода в Кенгирском водохранилище «цветет», до сих пор сохраняется мутность после паводка. Плюс ко всему водоем известен свои­ми обрывистыми берегами, множеством опасных для купания участков, особенно для неподготовленных неопытных пловцов.

– Сложно объяснить людям, почему нельзя купаться в неразрешенных мес­тах, почему нельзя заходить в воду в нетрезвом состоянии, заплывать далеко или оставлять детей без присмотра. Мы говорим, но зачас­тую нас не слышат, – сетуют напоследок спасатели.