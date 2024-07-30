Сделан упор на профилактику Свежий выпуск 30 июля 2024 г. 4:16 23 Юлия Пулина собственный корреспондент по области Ұлытау С 25 июля в Казахстане стартовала акция «Берегите детей от воды» фото автора Ежегодно в водоемах области погибают от пяти до десяти человек. В этом году зарегистрировано уже три трагических случая. В начале июня утонул ребенок, недоглядели родители... Основными причинами несчастных случаев становятся алкогольное опьянение, купание в запрещенных местах. Если говорить о детях, то чаще погибают те, кто купается в водоемах без сопровождения взрослых. По сравнению с прошлым годом печальные показатели снизились, однако спасатели продолжают бороться за каждую жизнь. Их главное оружие – профилактика. В канун Всемирного дня предотвращения утопления людей, который ежегодно отмечается 25 июля, состоялся очередной рейд по акватории Кенгирского водохранилища города Жезказгана. К большому сожалению, в местах, запрещенных для купания, были замечены компании подростков, пришедших на водоем без взрослых. По факту это нарушение, которое влечет за собой штраф. После звонка родителям один из подростков расплакался. Горькие слезы ребенка, несомненно, расстроили и его друзей, и спасателей. Однако на кону находится безопасность. Эмоции со временем забудутся, но будет извлечен урок. – Детские слезы не редкость во время рейдов, но на сегодня штрафы – самый действенный способ заставить задуматься о последствиях беспечного поведения, – говорит начальник отдела гражданской обороны ДЧС области Улытау Еркин Жанабаев. – Куда страшнее, когда родителям сообщают, что их ребенок утонул. Профилактике нарушений правил безопасности на воде и ранее уделялось немало внимания. В этом году сотрудники ДЧС усилили работу в данном направлении. Проводятся совместные с сотрудниками полиции и прокуратуры рейды. С начала июня выписано 17 штрафов, как правило, за нахождение детей на водоемах без присмотра, купание в запрещенных местах. Излюбленное место отдыха жезказганских подростков – правобережная часть Кенгирского водохранилища на каменистой косе. Там обрывистые берега, много камней на дне. Перед началом купального сезона совместно с местными исполнительными органами в опасных местах чеэсники установили запрещающие знаки. Но их срезают вандалы, чтобы сдать на металлолом. – Люди, к сожалению, реагируют только на штрафные меры, – говорит Еркин Адильбекович. – Один раз выплатив штраф, родитель уже задумается, пускать ли ребенка на озеро. Другие правила поведения вблизи водоема, такие как оставление мусора, мытье машин и купание собак, – в компетенции полиции. Популярность запрещенных, необорудованных мест для купания объясняется нехваткой разрешенных пляжей, считают в ДЧС. В области Улытау всего пять мест массового отдыха, туризма и спорта на воде, причем четыре из них – частные пляжи, а одно предназначено не для купания, а только для занятий спортом. Как правило, люди возмущены тем, что приходится платить за отдых, потому выбирают безлюдные местечки на берегу. В ДЧС предлагают обустроить больше бесплатных пляжей, где отдыхающие будут под присмотром спасателей, полиции, медиков. Для работы там можно привлекать безработных из Центра занятости. Но такие решения должен принимать акимат. А пока фиксируются вопиющие случаи вроде самовольного обустройства пляжа на берегу водохранилища. Сейчас по данному факту проводится разбирательство. – Один предприимчивый делец поставил на берегу юрту, а на воде устроил массовые развлекательные мероприятия. Причем вся эта деятельность не была согласована ни с акиматом, ни с ДЧС. Рядом – ни медиков, ни спасателей. А назначенный в этой зоне отдыха с гордым названием «Турист» инструктор-охранник сам не умеет плавать... За самовольный захват земельного участка организатору грозит солидный штраф, – рассказал Еркин Жанабаев. Сотрудники ДЧС области запланировали профилактические мероприятия на пляже «Лагуна», где собирается много людей. Детей и взрослых ждут обучение навыкам плавания, уроки первой помощи пострадавшим на воде. В обычные дни делается упор на профилактические беседы. Самые продуктивные встречи со школьниками и студентами, по мнению сотрудников ДЧС, проводятся во время учебного года. – Исходя из опыта, могу сказать, что открытые и интерактивные уроки, классные часы и линейки дают результаты, – отметил Еркин Адильбекович. – Мы ведь не только с детьми работаем, но и с их родителями, преподавателями. Раздаем памятки, объясняем правила безопасности на воде. В доверительной беседе проще достучаться до каждого. – Печальная статистика идет на снижение. Уверен, это результат профилактической работы с населением, – присоединяется к беседе главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС области Улытау Кайрат Капизов. – Наша команда патрулирует побережье на водном транспорте, работает пеший патруль, в отдаленные участки спасатели выезжают на автомобиле. Задача отряда – водолазно-спасательные мероприятия на воде, аварийно-спасательные работы на транспорте в случае ДТП, поисково-спасательная деятельность. ...Уже сейчас вода в Кенгирском водохранилище «цветет», до сих пор сохраняется мутность после паводка. Плюс ко всему водоем известен своими обрывистыми берегами, множеством опасных для купания участков, особенно для неподготовленных неопытных пловцов. – Сложно объяснить людям, почему нельзя купаться в неразрешенных местах, почему нельзя заходить в воду в нетрезвом состоянии, заплывать далеко или оставлять детей без присмотра. Мы говорим, но зачастую нас не слышат, – сетуют напоследок спасатели. #дети #безопасность #отдых #профилактика #лето #водоемы #купание #пляж