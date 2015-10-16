Седовласый чародей-сан Свежий выпуск 402 Марина МИХАЙЛОВА

Ватанабе Сакажи – 84 года. Со своими бесплатными представлениями для детей разных нацио­нальностей и возрастов он объездил уже почти 100 стран. Впервые этот добрый чародей приехал в Казахстан и выступил в Астане и Алматы. Устроив настоящий праздник волшебства и магии, гость из Японии предстал перед маленькими пациентами Национального научного центра материнства и детства, воспитанниками «SOS Детской деревни», а также студенческой молодежью в Казахстанско-японском центре развития человеческих ресурсов.

Седовласый, облаченный в кимоно маг доставал из пустой коробки живого кролика, поедал горящие салфетки. В его руках то и дело появлялись и исчезали разные предметы, развязывались крепкие узлы, а отдельные кусочки лоскутков превращались в один разноцветный платок… И дети, и взрослые с восторгом следили за каждым движением фокусника, неимоверно удивлялись, восхищенно хлопали в ладоши и даже сами участвовали в этих фигли-мигли.

– Дети – самые прямодушные и отзывчивые зрители, и они все любят волшебство, – убежден Ватанабе Сакажи. – Дарить им радость – для меня огромное счастье. И мое призвание.

В чудодея он перевоплотился в прошлом веке, в 80-е годы.

– Я работал в Японском агентстве международного сотрудничества (JICA), которое оказывает социально-гуманитарную поддержку нуждающимся странам, – поведал он. – Глядя на изможденных, полуголодных и очень грустных детей, мне очень хотелось их чем-то ободрить, развеселить. Я умел делать несколько незамысловатых фокусов. И однажды в Республике Гана показал их африканским ребятишкам. Вызвав у них счастливые улыбки и смех, я испытал большое счастье. Мне захотелось ездить по миру и показывать фокусы всем ребятишкам, которым не хватает хорошего настроения и положительных эмоций.

Сегодня в арсенале этого уникального дедушки-мага уже около полутысячи традиционных японских фокусов. И дедушкой его называют все дети мира.