Сегодня день рождения первой казахской женщины-кинорежиссера Дариги Тналиной

Культура, Кино
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Она ставила фильмы на киностудиях «Мосфильм» и «Казахфильм», передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Сегодня исполняется 103 года со дня рождения актрисы и первой казахской женщины-кинорежиссера, отличника кинематографии СССР Дариги Тналиной.

«Она внесла огромный вклад в дубляж фильмов золотого фонда мирового и советского кино на казахском языке. Это способствовало сохранению и развитию литературного казахского языка в период СССР», - сообщает Минкультинформ.

Тналина была режиссером студии «Мосфильм». Параллельно сотрудничала с Алматинской киностудией. Ей довелось поработать над такими художественными фильмами, как «Далеко в горах», «Сплав» и «Песня зовет».

С 1953 года начала работать как режиссер самостоятельно, сняв фильмы «На просторах Казахстана», «Кино — это не театр» и другие.

Дарига Тналина скончалась в 2011 году в возрасте 88 лет.

#актриса #режиссер #Дарига Тналина

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