Сегодня исполняется 105 лет со дня рождения поэта Хамзы Абдуллина

Он перевел на казахский язык поэму грузинского поэта Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», передает Kazpravda.kz

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Литературная деятельность поэта началась в 40-х годах. С августа 1940-го стал заведующим отдела газеты «Социалистік Қазақстан», работал в редакциях газеты «Ленин туы», журнала «Жаңа фильм» в Алматы, сообщает Минкультиформ РК.

Талантливый литератор выпустил два сборника стихов, опубликовал в печати несколько поэм. Перевел на казахский язык поэму грузинского поэта Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

В 1940 году стал победителем всеказахстанского литературного конкурса с произведением «Шойын жолда».