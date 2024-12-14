Сегодня в Астане открывается линейный каток

Столица
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Длина катка составляет 290 метров в одну сторону, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Линейный каток в Центральном парке планируется открыть 14 декабря, сообщает официальный сайт столичного акимата.

С 14 декабря жители и гости столицы смогут покататься на коньках на самом длинном катке столицы, расположенном в Центральном парке. Длина катка составляет 290 метров в одну сторону, что отличает его от других мест отдыха.

Рядом с катком предусмотрены три пункта проката коньков. Там цены начинаются от 1000 тенге за полчаса. А вход для посетителей на собственных коньках бесплатный.

Также в парке открылась горка длиной 13 метров. Вход бесплатный для тех, кто приезжает на горку со своими тюбами, а стоимость аренды начинается от 1000 тенге за полчаса.

Тематические фотозоны и новогодние украшения поднимут праздничное настроение в парке.

Напомним, в зимний сезон жителей и гостей Астаны ожидает множество развлечений: ледовые катки, горки, МАФы (малые архитектурные формы), фотозоны и многое другое. Планируется, что порядка 60 подобных мест появятся в 6 районах города и будут работать весь зимний сезон.

Монтажные работы по обустройству катков, горок, МАФов, фотозон и других элементов начались с середины ноября. Работы будут завершаться поэтапно во второй декаде декабря.

#Астана #Центральный парк #линейный каток

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