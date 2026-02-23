Масштабная экономия по итогам 2025 года была достигнута за счет перехода на прямые контракты с заводами-производителями и расширения закупа через международные организации ООН

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство здравоохранения РК направило 70,5 млрд тенге, сэкономленных в результате реформы системы закупок, на дополнительное лекарственное обеспечение граждан, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в пресс-службе Минздрава, это позволило включить в перечень бесплатных препаратов 7 инновационных лекарств для лечения онкологических, сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний.

"Масштабная экономия по итогам 2025 года была достигнута за счет перехода на прямые контракты с заводами-производителями и расширения закупа через международные организации ООН. Параллельно министерство оптимизировало список бесплатных лекарств, исключив из него 90 малоэффективных позиций и нозологий, не влияющих на продолжительность жизни", - говорится в сообщении.

Положительная динамика сохраняется и в 2026 году: за счет цифровизации торгов уже сэкономлено 47 млрд тенге. Для укрепления лекарственной безопасности в 2026–2027 годах запланировано строительство собственной сети складов «СК-Фармация». Отказ от услуг частных операторов позволит ежегодно сохранять в бюджете еще около 1,7 млрд тенге.

Ведомство также упрощает доступ на рынок качественных импортных препаратов. В 2026 году к списку стран, чьи лекарства проходят регистрацию в РК по ускоренной процедуре (США, ЕС, Япония, Великобритания), добавятся Турция и Южная Корея.

При этом контроль качества остается жестким: в прошлом году экспертиза выявила несоответствие стандартам у 112 препаратов, а действие 30 регистрационных удостоверений было приостановлено из-за побочных эффектов.

Важным этапом реформы стало внедрение цифровой маркировки, которая вывела оборот медикаментов из «тени». Это обеспечило рост налоговых поступлений от розницы на 24% (дополнительно 24 млрд тенге) и позволило пресечь перепродажу в аптеках 15 тысяч упаковок бесплатных препаратов. В текущем году планируется внедрение обязательной маркировки БАДов, а с 2027 года - медицинских изделий.