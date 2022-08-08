Секретарь маслихата области Абай предлагает провести фестиваль бардовской песни

Песни на природе

Секретарь маслихата области Абай Куаныш Сулейменов даром время не теряет: в обеденное время он играет на домбре

и на гитаре.

О музыкальных талантах секретаря маслихата семейчане узнали, посмотрев видео на его странице в социальной сети Facebook. «Сегодня во время обеда пошел в музыкальный центр и от души поиграл на музыкальных инструментах. Рекомендую всем любителям этот магазин», – написал Куаныш Сулейменов.

На видео секретарь маслихата играет на гитаре и поет. В своем посте он также написал, что неплохо было бы проводить в области Абай фестивали авторских песен на природе и приглашать участников со всех регионов страны.

«Начнем работу над этим проектом, и я верю – ему быть!» – написал Куаныш Сулейменов.

Семейчане оценили талант секретаря маслихата и поставили восторженные «лайки». Идею о проведении фестиваля бардовской песни поддержали, и кое-кто даже выразил желание принять в нем участие.