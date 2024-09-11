Секретарь Совбеза РК выступил на Встрече высоких представителей государств «БРИКС Плюс»

Он проинформировал коллег о позиции Казахстана по ключевым направлениям региональной безопасности

Фото: akorda.kz

В Санкт-Петербурге секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов принял участие во Встрече высоких представителей государств «БРИКС Плюс», курирующих вопросы безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вызовам и угрозам международной безопасности, были обсуждены вопросы углубления взаимодействия стран «БРИКС Плюс» в целях обеспечения мира и стабильности.

Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан проинформировал коллег о позиции Казахстана по ключевым направлениям региональной безопасности, отметив важность координации совместных мер по обеспечению продовольственной, водно-энергетической безопасности, противодействия международному терроризму и угрозам кибербезопасности.