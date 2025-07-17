В столице с 19 по 20 июля пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

На ярмарке горожанам и гостям столицы будет предложен широкий ассортимент продовольственной продукции от местных сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств различных регионов Казахстана. Посетители смогут приобрести свежие овощи и фрукты, мясо и мясные изделия, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, мед, варенье, натуральные соки и другие товары по доступным ценам.

Ярмарка будет работать 19 и 20 июля с 10:00 утра до 19:00 вечера в торговом центре «KERYEN JOLY» по адресу: шоссе Алаш, 35.

Стоит отметить, что в столице уже работает сельскохозяйственная ярмарка по адресу: улица Бейбарыс Султана, 23 (напротив ЖК «Рио-де-Жанейро»). Она открыта для посетителей каждый день с 10:00 до 19:00.

Для удобства покупателей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 2, 32, 49, 50, 73, что обеспечивает комфортный доступ к месту проведения мероприятия.