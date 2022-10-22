Сельхозярмарку в Астане продлили по просьбе горожан

В столице проходит сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей Карагандинской и Улытауской областей. По многочисленным просьбам горожан в связи с тем, что первый день ярмарки выпал на рабочий, ее продлили по 24 октября включительно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

В этот раз сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими предприятиями двух областей предложены для жителей и гостей столицы экологически чистые продукты высокого качества - 698 тонн, в том числе: 430 тонн картофеля, 138 тонн мяса всех видов, 95 тонн овощей, 13 тонн молочной продукции, 5,5 тонн рыбы и рыбной продукции, 200 тыс. штук яиц и 16 тонн прочей продукции (колбасы, кондитерские, хлебобулочные).

Ярмарка позволяет сельхозпроизводителям реализовать свою продукцию напрямую потребителям без посредников, в результате чего цены на их продукцию будут на 10-20% ниже рыночных.

Ярмарка проходит с 22 по 24 октября по проспекту Туран, 48.

Следующими свою продукцию представят предприниматели Акмолинской области – 29-30 октября.

Эта ярмарка станет завершающей в этом году, добавили в акимате.