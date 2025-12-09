Село: периферия или точка роста?

Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Устойчивость страны зависит от качественного развития сельских территорий

Прошедшая недавно в Астане с участием Президента диалог-платформа сельских акимов впервые собрала управленцев местного уровня для такого широкого и открытого диалога. Акимы получили возможность напрямую донести до руководства страны проблемы села, каждая из которых – ежедневная реальность тысяч людей. И для их решения особенно важна четкая позиция тех, кто ежедневно на рабочем месте сталкивается с запросами сельчан.

Аким Садового сельского округа Зерендинского района Габит Балтабаев в августе 2023 года, приняв участие в прямых выборах, стал сельским акимом. Именно в этом качестве он был приглашен на диа­лог-платформу сельских акимов с участием Главы государства.

По словам Габита Балтабаева, его прежде всего впечатлил формат встречи и возможность напрямую обменяться опытом с коллегами, задать вопрос, рассказать о волную­щей проблеме и, самое главное, быть услышанным. Такая же обстановка складывалась на секционных заседаниях, где живо обсуждались все насущные вопросы. То есть сельских руководителей действительно услышали, обратили внимание на многие их предложения. Более того, озвученные вопросы будут прорабатываться, причем в тесном диалоге с сельскими акимами.

– Радует, что у сел есть или появились реальные шансы на развитие. Ведь в глубинке по-прежнему остается немало требующих решения вопросов. На мой взгляд, пока сельхозтоваропроизводители, работающие на территории наших населенных пунктов, не начнут вкладывать средства в качество жизни своих пайщиков, говорить о расцвете села будет преждевременным. Только бюджетных средств, к сожалению, не хватит ни одному сельскому округу. Устойчивого развития на мес­тах можно добиться лишь с участием бизнеса, – говорит Габит Геззатович.

Однако нельзя не отметить, продолжает он, имеющийся положительный опыт сотрудничества. Например, в одном из трех сел его округа – Садовом – ощутимую помощь оказывает ТОО «Milk Project», регулярно вкладываясь в развитие населенного пункта. Руководство молочного завода не только поддерживает инициа­тивы сельского акимата, из администрации предприятия сами обращаются с предложениями. Вместе с тем есть и прямо противоположные примеры, когда хозяйствующие субъекты мало либо вовсе не участвуют в жизни села, ограничиваясь собственной деятельностью.

– Безусловно, надежды и желание работать дальше внушают слова Президента об усилении местных бюджетов. Думаю, ситуация улучшится, если налоги, как справедливо отметил Глава государства, будут оставаться там, где предприятие работает и получает доход. Это позволило бы селу получить больше ресурсов для развития, быстрее устранять имеющиеся проблемы. Использование бюджета четвертого уровня сделает процесс более оперативным и эффективным. На мой взгляд, когда жители сами участвуют в решении вопросов своего села, результат получается заметным, – убежден аким Садового сельского округа.

Еще один чувствительный для сельчан вопрос, который отметил Президент, – это плата за эмиссии в окружающую среду и налоги за недропользование (карьеры, производственные скважины). Как подчеркивает Габит Балтабаев, эта позиция находит полную поддержку: если вред наносится экологии конкретной территории, то и средства на его компенсацию должны оставаться на местах, чтобы направлять их на улучшение условий жизни местных жителей.

Для выполнения поставленных задач сельским акимам нужны и соответствующие полномочия. Без их расширения на местах довольно сложно или даже невозможно решать многие насущные вопросы.

Например, на законодательном уровне важно дать руководителям сельских округов рычаги влияния на держателей государственных земель, уверен Габит Балтабаев. Некоторые фермеры, имеющие земельные наделы, будь то паи или аренда у государства, порой используют их неэффективно. У кого-то годами наблюдается низкая урожайность, мизерные налоговые отчисления, практически или нет совсем социальной отдачи для села. Ни, к примеру, дороги зимой почистить, ни в благоустройстве поучаствовать. При этом сельский аким фактически никак не может повлиять на такого нерадивого землепользователя, хотя он давно работает на территории округа. Фермер защищен законом. Максимум, что может сделать сельский аким, – направить письмо в районный отдел сельского хозяйства и земельных отношений.

Собеседник убежден: у сельского акима должны быть реальные полномочия, механизмы воздействия в таких случаях на законодательном уровне. В то же время важно сохранить баланс. Нормы закона не должны привести к тому, что в свою очередь сельский аким пре­вратится в «удельного князька». Цель здесь благая – добиться честной, ответственной работы землепользователей в интересах села.

– На форуме каждый из коллег получил хороший заряд для дальнейшей работы. Однако, чтобы был реальный эффект, нужно выстраивать системную работу и правильно обозначить приоритеты. Президент дал поручения Правительству, а мы с на­деждой будем ждать конкретных шагов. Лично я верю: если принятые решения действительно дойдут до села и будут работать на людей, тогда форум стал не просто событием, а настоящим импульсом для развития каждого сельского округа. Это важно и для настоящего, и для будущего нашей страны, – резюмировал Габит Балтабаев.

#акимы #сельские акимы #Форум сельских акимов

