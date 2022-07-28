Общество
Сельские игры начинаются
Жанар Мыктыбаева

В Талдыкоргане стартовали IV летние сельские юношеские игры. Организаторы республиканских соревнований – Министерство культуры и спорта и акимат области Жетысу.

В день торжественного открытия на стадионе для хоккея на траве «Бесарыс» царила особая атмосфера праздника. Звучали фанфары, а команды из четырнадцати областей страны одна за одной выходили на арену, где их бурно приветствовали зрители. Всего в соревнованиях участвуют более трех тысяч школьников в возрасте от с 13 до 15 лет. Приехавшие на соревнования мальчишки и девчонки прошли жесткий отбор из более 15 тыс. претендентов.

Юных спортсменов и гостей поздравил аким области Бейбит Исабаев. Приветствуя молодежь, он подчеркнул, что проведение подобных мероприятий – замечательная спортивная традиция, имеющая большое значение для развития массового спорта, пропаганды здорового образа жизни среди молодежи. Кроме того, это знак высокого доверия для новой области Жетысу, где принимаются все меры для поддержки и развития спорта. Всего в области вполне успешно действуют три профессиональных клуба. Благодаря создаваемым условиям с начала года спортсмены нашего региона в международных, рес­публиканских соревнованиях завоевали порядка 900 медалей разного достоинства.

– Уверен, что нынешние состязания, ставшие главным спортивным событием лета, придадут новый импульс развитию физической культуры в регионе, – сказал он, пожелав спортсменам отличных результатов и новых спортивных достижений, заслуженных побед, а болельщикам – ярких и незабываемых впечатлений!

До третьего августа школьники страны будут состязаться по 12  видам спорта, включая волейбол, баскетбол, мини-футбол, хоккей на траве, настольный теннис, дзюдо, греко-римскую и вольную борьбу, қазақ күресі, тоғызқұмалақ. При содействии Министерства культуры и спорта организаторы постарались решить все вопросы и приняли необходимые меры для успешного проведения игры. К услугам участников предоставлены современные спорт­комлексы и лучшие спортивные площадки города.

Присутствовавший на церемонии заместитель руководителя Республиканской дирекции развития спорта Азамат Имашев отметил важность проведения соревнований такого уровня для развития массового спорта.

– Последний раз принимала спартакиаду Кызылординская область, а в этом году выпала возможность встречи в Талдыкоргане. Мы благодарим область Жетысу за теплый прием всех спортсменов и желаю хорошей игры всем ее участникам, которые будут состязаться по семи олимпийским и трем национальным видам спорта, а также по мини-футболу, армрестлингу. Проведение соревнований такого уровня с массовым вовлечением сельского молодежи не только укрепляет спортивный дух команд, открывает новые возможности для юных спортсменов, но и служит ярким примером выполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева­ по созданию всех условий для занятия массовым спортом, детским спортом.

Аул – золотая колыбель нашего народа, кузница настоящих спортсменов. В нем подрастает новое поколение казахстанцев. Кто знает, может, сейчас среди участников соревнований по стадиону проходил и будущий олимпийский чемпион. Пока он только школьник, а завтра, быть может, в честь его победы на мировой арене зазвучит гимн Казахстана.

Именно в глубинке выросло не одно поколение знаменитых спортсменов. Среди них казахские борцы, выходцы из аула, призеры олимпиад в Пекине и Атланте Нурбахыт Тенизбаев и Маулен Мамыров. Сегодня они были в числе почетных гостей праздника, вдохновляя школьников на спортивные подвиги.

Популярное

Все
Трассу Караганда – Балхаш еще не закончили ремонтировать, а работу уже нужно переделывать
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Мухтар Ауэзов: неизвестное об известном
Керамические кирпичи благополучия
Время развиваться и созидать
Не последняя пандемия
Старый парк не станет молодым
Уроки от «Мичурина»
Полигон закрыт – проблемы остались
Арийцы и Большая Евразия
Для здоровья и души
В помощь гражданскому сектору
Борцы приносят нам медали
В свете глобальной безопасности
Новые проекты Саркана
Вживую – это вам не на фото
Ждем успеха от юниоров
Поступательное развитие
47 медалей
Все на старты!
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
Новая праздничная дата появится в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Суд оштрафовал оскандалившуюся "жену прокурора" в Шымкенте
"Битва" за сахар попала на видео в Караганде
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Новая волна технарей появится в Казахстане
Нур-Султан перешел в "желтую" зону по коронавирусу
Окончательное решение по летним каникулам школьников озвучило Минпросвещения РК
Полицейский лишился должности после видео с "разборками" в Караганде
Безработный нашел нарушение трудового законодательства в объявлениях о вакансиях
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 июля
Когда долги бросают в холод
Здесь зарождалась степная демократия
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Общество
Совет «удобных» людей?
Общество
Арийцы и Большая Евразия
Общество
Не последняя пандемия
Общество
Полигон закрыт – проблемы остались

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]