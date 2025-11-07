Сельского акима уволили из-за незаконной добычи ископаемых

69
Дана Аменова
специальный корреспондент

Также заместитель акима района и сотрудники полиции привлечены к дисциплинарной ответственности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специализированная природоохранная прокуратура Туркестанской области организовала рейдовое мероприятие с целью предупреждения и недопущения незаконного пользования недрами, сообщает Kazpravda.kz

Так, с помощью дрона были выявлены факты добычи общераспространённых полезных ископаемых (песчано-гравийной смеси) с нарушением целостности недр вдоль реки «Курcай» в районе Сауран.

«Незаконная добыча и пользование недрами являются одними из факторов, вызывающих недовольство со стороны населения и оказывают негативное влияние на общественно-политическую стабильность и окружающую среду», – отметили в прокуратуре региона.

Там же добавили, что на основании актов прокурорского надзора незаконно заключенный меморандум расторгнут, допустивший дисциплинарный проступок аким сельского округа Шага представлен к освобождению от занимаемой должности, заместитель акима района и сотрудники полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.

#аким #увольнение #добыча #ископаемые

