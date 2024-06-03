В Астане возобновили работу сельскохозяйственных ярмарок

Столица
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Дана Аменова
Корреспондент

В столице собрались товаропроизводители из разных регионов страны, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации акимата Астаны, в ярмарке, которая открылась в Сарыаркинском районе столицы по улице Б. Сокпакпаева, 21, принимают участие индивидуальные предприниматели в сфере сельского хозяйства Акмолинской, Семипалатинской, Туркестанской областей.

«Предприниматели предлагают широкий ассортимент товаров, в том числе овощи, фрукты, молоко, продукты питания и мясные продукты», - говорит специалист управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны Нурдаулет Косман.

Несмотря на то, что жители города еще не привыкли к новому местоположению, посетителей ярмарки немало.

«Обычно такие ярмарки открывались ближе к центру. Сейчас у нас есть возможность приобрести экологически чистые продукты из нашего района. Килограмм огурцов стоит 450 тенге, помидоров - 500 тенге, эти овощи дороже на наших социальных рынках», — говорит жительница столицы Майгуль Жансеитова.

Стоит отметить, что ярмарка работает каждые выходные с 10:00 до 19:00.

 

#Астана #акимат #сельское хозяйство #ярмарка #возобновление

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