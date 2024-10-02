Семь сел остались без жителей Свежий выпуск 2 октября 2024 г. 2:00 41 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО Северо-Казахстанская область считается второй в стране по количеству сел. В 635 деревнях и аулах сегодня проживают 268,1 тыс. человек, но некоторые совсем опустели. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов – К селам относятся населенные пункты с численностью не менее 50 человек, – пояснил заместитель акима области Канат Дузелбаев, выступая на заседании областного акимата. В своем докладе он привел такие данные: в 141 селе проживают менее 50 человек, а в 45 – менее 10. Семь сел вообще остались без жителей, поэтому подлежат упразднению. Проводятся работы по реформированию обезлюдевших населенных пунктов, что приведет к более качественному управлению и экономии средств. Между тем с прошлого года улучшено качество связи и Интернета в 47 селах СКО. Это получилось благодаря строительству антенно-мачтовых сооружений и установке базовых станций. #село #СКО #аул #деревня