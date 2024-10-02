Семь сел остались без жителей

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Северо-Казахстанская область считается второй в стране по количеству сел. В 635 деревнях и аулах сегодня проживают 268,1 тыс. человек, но некоторые совсем опустели.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– К селам относятся населенные пункты с численностью не менее 50 человек, – пояснил заместитель акима области Канат Дузелбаев, выступая на заседании областного акимата.

В своем докладе он привел такие данные: в 141 селе проживают менее 50 человек, а в 45 – менее 10. Семь сел вообще остались без жителей, поэтому подлежат упразднению. Проводятся работы по реформированию обезлюдевших населенных пунктов, что приведет к более качественному управлению и экономии средств.

Между тем с прошлого года улучшено качество связи и Интернета в 47 селах СКО. Это получилось благодаря строительству антенно-мачтовых сооружений и установке базовых станций.

#село #СКО #аул #деревня

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