Семь сел остались без жителей

– К селам относятся населенные пункты с численностью не менее 50 человек, – пояснил заместитель акима области Канат Дузелбаев, выступая на заседании областного акимата.

В своем докладе он привел такие данные: в 141 селе проживают менее 50 человек, а в 45 – менее 10. Семь сел вообще остались без жителей, поэтому подлежат упразднению. Проводятся работы по реформированию обезлюдевших населенных пунктов, что приведет к более качественному управлению и экономии средств.

Между тем с прошлого года улучшено качество связи и Интернета в 47 селах СКО. Это получилось благодаря строительству антенно-мачтовых сооружений и установке базовых станций.