Семь тонн золота продали банки РК населению за 7 лет

Около 15 тысяч золотых слитков продано во II квартале 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

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Сообщается, что 14 752 мерных слитка общим весом 779,2 кг продано банками второго уровня (БВУ) и отдельными небанковскими обменными пунктами за II квартал 2024 года.

«Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Нацбанком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 185 295 золотых слитков общим весом 7 тонн», – рассказали в главном банке страны.

Наибольшие объемы реализации мерных слитков во II квартале 2024 года пришлись на следующие регионы: Алматы (9 705 штук, 66%), Жетысуская область (1 515 штук, 10%) и Шымкент (1 173 штуки, 8%).

С начала действия программы БВУ и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 38 374 мерных слитка общей массой 1 тонна, что составляет 21% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Нацбанка.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в 4 БВУ, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г.

Инфографика: Нацбанк

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день».

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

На днях сообщалось о том, что цены на золото снова бьют рекорд.