Семь тонн золота продали банки РК населению за 7 лет

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Около 15 тысяч золотых слитков продано во II квартале 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Сообщается, что 14 752 мерных слитка общим весом 779,2 кг продано банками второго уровня (БВУ) и отдельными небанковскими обменными пунктами за II квартал 2024 года.

«Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Нацбанком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 185 295 золотых слитков общим весом 7 тонн», – рассказали в главном банке страны. 

Наибольшие объемы реализации мерных слитков во II квартале 2024 года пришлись на следующие регионы: Алматы (9 705 штук, 66%), Жетысуская область (1 515 штук, 10%) и Шымкент (1 173 штуки, 8%).

С начала действия программы БВУ и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 38 374 мерных слитка общей массой 1 тонна, что составляет 21% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Нацбанка. 

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в 4 БВУ, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. 

Инфографика: Нацбанк

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день».

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

На днях сообщалось о том, что цены на золото снова бьют рекорд.

#золото #инвестиции Нацбанк

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