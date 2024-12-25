Семеро пострадавших в авиакатастрофе в Актау находятся в реанимации

В ОДБ поступили двое детей, 11 и 16 лет

Скриншот видео очевидцев

Управление здравоохранения региона подготовило официальную информацию о пострадавших пассажирах упавшего самолета, передает корреспондент Kazpravda.kz

В управлении рассказали, что 25 декабря в 10:58 поступил вызов 1 категориии срочности.

В МОБ доставлено 26 пострадавших.

«На уровне приемного покоя проводится сортировка. Из 24 доставленных 7 тяжелых госпитализируют в реанимацию. В ОДБ поступили двое детей, 11 и 16 лет. Констатированы на месте происшествия 4 трупа», – сообщили медики.

Сообщается, что на метсо крушения были отправлены 22 бригады скорой помощи и 6 бригад ЦМК (центр медицины катастроф).

«Областная многопрофильная больница подготовила 30 коек хирургического и травматологического профиля и 10 реанимационных коек. Областная детская больница также подготовила 20 коек и 10 реанимационных коек. Допольнительно из частных клиник ТОО «Софимед» подготовили 10 коек хирургического и травматологического профиля и две реанимационные койки, ТОО «Нейрон» подготовили 10 коек хирургического и травматологического профиля и 4 реанимационных койки, ТОО «Ясин-Атамекен» подготовили 10 коек соматического профиля - всего 60 коек хирургического, травматологического и соматического профиля и 26 реанимационных коек», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, сколько казахстанцев находилось на борту упавшего самолета в Актау.

Напомним, в полдень МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау. Сообщалось, что силами МЧС пожар ликвидирован полностью.