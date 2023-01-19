Семерых астанчан обманул житель Тараза, перепродав их машины

Как выяснилось, мужчина предлагал знакомым продать ему автомобили, оставляя задаток в размере от 1 до 2 млн тенге, и продавал их в Алматы и Таразе по другой цене.

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С заявлением в полицию обратились 7 жителей столицы, который просили принять меры в отношении знакомого, который обманул их, похитив автомобили, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции района "Есиль" задержали 60-летнего жителя Тараза, причастного к хищениям автомобилей.

Как выяснилось, мужчина, войдя в доверие к владельцам автомашин, с которыми он поддерживал знакомство, предлагал продать ему автомобили. В качестве задатка оставлял сумму в размере от 1 до 2 млн тенге.

Заполучив автомобили, злоумышленник продавал их по низкой цене в Алматы и Таразе. К примеру, мужчина продал автомобиль Toyota Camry 70 в Таразе за 5 млн тенге, за который в Астане заплатил задаток в размере 2 млн тенге.

В настоящее время проводится расследование по ч. 4 ст. 190 УК РК "Мошенничество". Задержанный дал признательные показания, сумма ущерба устанавливается.

Проверяется причастность к аналогичным фактам мошенничества на территории столицы.