Семерых живых людей извлекли из-под завалов в Турции казахстанские спасатели

Фото пресс-службы МЧС РК

Спасатели МЧС Казахстана проводят аварийно-спасательные работы на четырех участках в Турции. На сегодня ими спасены 7 человек и переданы медицинским работникам. Извлечены тела 14-ти погибших, в том числе ребенок. Медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим на круглосуточной основе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Районом проведения первого эшелона определен город Газиантеп. Здесь работы проводятся на трех участках круглосуточно в две смены.

Первая группа спасателей проводит работу в полностью разрушенном девятиэтажном здании. Производится разведка кинологическими расчетами и разбор завалов. Из-под завалов спасено 4 человека, извлечены тела 4-х погибших женщин.

Вторая группа спасателей проводит работу в шестиэтажном здании. Здание разрушено частично, аварийное, наблюдается динамика разрушения, имеется угроза полного обрушения здания из-за потери несущей способности конструкций. С применением инженерной техники проведен демонтаж здания до 3 этажа, извлечены тела 5-х погибших женщин.

Третья группа - в полностью разрушенном шестиэтажном здании. Производится разведка и разбор завалов, извлечено тело погибшей женщины.

С момента прибытия второго эшелона спасателей МЧС Казахстана в Турцию ведутся круглосуточные поисково-спасательные работы.

Местом поисков для второго эшелона определено полностью разрушенное здание в городе Нурдагы - в 69 километрах от Газиантепа. На данном объекте казахстанскими спасателями проводилась одновременная работа по обнаружению, выявлению местонахождения и состояния людей, установлению с пострадавшими под завалами аудиоконтакта, определению объёма и характера необходимой помощи.

В результате оперативных действий казахстанских спасателей по устройству и прокладке галереи для эвакуации пострадавших из-под завалов на большой глубине, а также своевременно принятых мер по деблокированию пострадавших, сегодня ночью удалось вызволить из-под завалов объёмом более 18 тысяч м3, троих живых людей - мужчину и двух женщин. Люди незамедлительно переданы медицинским службам.

По поручению главы государства в провинцию Хатай направлена группа спасателей и кинологический расчет. Объект проведения поисков – полностью разрушенный шестиэтажный дом, объем завала составляет более 18 тыс. м3.

Работа спасателей осложняется большим количеством завалов, неустойчивыми конструкциями, отметили в МЧС.

В настоящее время на данном объекте казахстанскими спасателями извлечены четыре тела, двое из них - граждане Казахстана, еще двое – граждане Турции.

Поисково-спасательные работы продолжаются, добавили в министерстве.