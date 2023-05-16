Семейное дело Динары

По словам предпринимательницы, после школы она в Акколе поступила в медицинский колледж, который окончила с красным дипломом и была на ура встречена в одном из медучреждений Аккольского района Акмолинской области. С молодым задором взялась за работу и стала быстро осваивать тонкости профессии. Так бы и продвигалась по этой жизненной колее, если бы не мечта…

Как рассказала Динара, сколько себя помнит, ее семья всегда держала на подворье коров, барашков, курочек... Эта домашняя живность приносила прибавку к семейному столу и бюджету, позволяла поддерживать неплохой по местным меркам уровень материального достатка.

Спустя годы мечта не просто обзавестись личным подсобным хозяйством, но и организовать на его основе стабильный бизнес побудила оставить профессию и, зарегистрировав ИП, заняться откормом бычков. Кстати, откормочная площадка для 20 голов молодняка усилиями Динары была отстроена заново.

Бычки по осени закупаются в хозяйствах района и ставятся на откорм. Когда животные по весу и упитаннос­ти доходят до нужной кондиции, то отправляются на убой. Мясо сбывается в городах Акколе, Кокшетау и Астане. Для его транспортировки даже приобре­ли специализированный автомобиль с холодильным оборудованием.

Жизнь показала, что бизнес, который создала Динара, востребован, и у него есть своя ниша на местном рынке. Уже без малого 15 лет женщина занимается откормом бычков. Также на ее небольшой ферме нашлось место для кур-несушек. Куриные яйца тоже пользуются неизменным спросом у местных жителей.

Так предприимчивая женщина, в одиночку воспитывающая дочь и ухаживаю­щая за престарелым отцом, смогла утвердиться в жизни. Более того – создала два постоянных рабочих места.

По словам Динары, судьба распорядилась так, что два ее брата сделали иной выбор и ныне проживают в городе. Ей же на малой родине выпало продолжить семейное дело. Сельская предпринимательница убеждена: не стоит гоняться за скорыми и крупными барышами, начинать нужно с малого. Тогда все получится, если трудиться честно. Даже если твой бизнес умещается в границах личного домашнего подворья.