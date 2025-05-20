Фото предоставлено организаторами

В соревновании приняли участие семьи-победители фотоконкурса «Воспитываем здоровых и счастливых», который был запущен еще в декабре 2024 года. Для победы в «битве» участникам надо было пройти два этапа состязания: интеллектуальную викторину и кулинарный баттл «Супер-блюдо».

Семьи готовили из заранее подобранного набора ингредиентов, а результат оценивал профессиональный шеф-повар, который не только поделился своими рекомендациями, но и вдохновил кое-кого из участников на новые кулинарные эксперименты.

По словам одних из участников, семьи Калиных, конкурс внезапно оказался для них показателем, насколько важно всем вместе учиться чему-то новому и поддерживать друг друга в простых, но значимых делах.

«Такие мероприятия - важная часть воспитательной среды, они объединяют поколения, делают тему здорового образа жизни понятной и близкой детям. Через участие в семейных активностях дети не только получают полезные знания, но и учатся сотрудничеству, взаимопониманию и ответственности. Для нас такие события – часть системной работы по укреплению института семьи и продвижению ценностей здорового образа жизни. Мы рады поддерживать инициативы, которые несут ценности добра, заботы и семейного единства», – прокомментировала Анар Досмухамет, руководитель отдела методического центра акимата г. Астана.

Напомним, «Школа здорового питания» работает в столичных и алматинских школах с 2013 года, а с 2023 года активно внедряется и в других регионах нашей страны.

Программа разработана совместно с Городским научно-методическим центром новых технологий в образовании Управления образования г. Алматы и Казахской академией питания, реализуется через систему занятий, проводимых педагогами, и ориентирована на детей 7-10 лет.