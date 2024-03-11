Семинары для организаторов выборов

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Александр Бри

Члены Центральной избирательной комиссии РК посетили Восточно-Казахстанскую область и область Абай.

фото ЦИК РК

Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров и член ЦИК РК Сабила Мустафина, а также ответственные сотрудники аппарата Центризбиркома на прошлой неделе посетили с рабочей поездкой Восточно-Казахстанскую область и область Абай. Члены Центральной избирательной комиссии провели в регионах семинары-совещания для членов местных территориальных избирательных комиссий всех уровней, осуществляющих полномочия на постоянной профессиональной основе.

В ходе семинаров-совещаний Константин Петров рассказал об особенностях подготовки и проведения выборов депутатов маслихатов вместо выбывших, назначенных на 31 марта 2024 года. Кроме того, он обозначил вопросы деятельности членов избирательных комиссий, работающих на постоянной профессиональной основе в электоральный и межэлекторальный периоды, организации избирательного процесса и взаимодействия со всеми его участниками, системной работы со списками избирателей.

Сабила Мустафина разъяс­нила вопросы организации и принципов электорального обучения участников избирательного процесса, государственного финансирования выборов, включаю­щего оплату труда организаторов выборов, финансирование организационных вопросов, исполнения и реа­лизации бюджета и так далее.

В рамках мероприятий за­ведую­щие отделами аппарата ЦИК РК Айгерим Тажиева, Гульназ Кембаева подробно ознакомили членов ТИК с формами и методами обучения организаторов выборов, государственным и негосударственным финансированием предвыборной агитации кандидатов в депутаты маслихатов, а также провели тестирование для участников. Во второй части семинаров-совещаний были организованы практические занятия по дню голосования с проработкой кейсовых ситуаций на основе имею­щегося электорального опыта и их практических решений в соответствии с выборным законодательством. В качестве основных экспертов выступили члены ЦИК РК.

Также в рамках рабочей поездки Константин Петров и Сабила Мустафина посетили территориальные избирательные комиссии Уланского района Восточно-Казахстанской области и Жарминского района области Абай. Члены ЦИК РК ознакомились с ходом избирательной кампании по предстоящим выборам депутатов маслихатов вместо выбывших, а также подготовкой членов избирательных комиссий ко дню голосования.

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