Фото: АО «НК «KТЖ»

АО «Пассажирские перевозки» организовало курсирование музыкального поезда для реализации международного проекта Voice Beyond Horizon, сообщает Kazpravda.kz

По информации пресс-службы нацкомпании «Қазақстан темір жолы», для проведения съёмок выделено 7 вагонов и 1 вагон-ресторан. Состав рассчитан на размещение порядка 150 артистов и гостей международного уровня.

С 8 сентября поезд отправился в 18-дневное путешествие по маршруту «Туркестан – Актау – Алматы – Астана», делая остановки на ключевых городах для проведения съёмок и культурных мероприятий.

Проект реализуется совместно с китайским медиахолдингом Hunan Broadcasting System, ежедневная аудитория которого превышает 210 миллионов зрителей, включая цифровую платформу Mango TV.

«Основная цель проекта – продвижение туристического потенциала Казахстана, развитие культурных связей и популяризация железнодорожного транспорта как современной креативной площадки. Исполнительным продюсером проекта выступает Димаш Кудайберген. Для артиста участие имеет символическое значение: почти 10 лет назад его международная карьера началась именно на сцене Hunan TV в шоу Singer. Сегодня он возвращается в новом качестве — инициатора и продюсера международного музыкального реалити-шоу», – отмечается в информации.

Творческое железнодорожное путешествие охватит живописные регионы страны. Съёмки пройдут в Астане, Алматы, а также в Алматинской, Акмолинской, Туркестанской и Мангистауской областях. Среди ключевых локаций – Чарынский каньон, урочище Бозжыра, озеро Кобейтуз и Сайрам-Угамский национальный парк. Финальный этап состоится в Астане.

Трансляция шоу запланирована на телеканале Hunan TV, цифровой платформе Mango TV, а также на казахстанских телеканалах «Jibek Joly», «Хабар» и других.