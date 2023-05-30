Сенат объявил о старте конкурса для журналистов "Парасат"

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Сенат Парламента РК объявил старт конкурса «Парасат» среди представителей средств массовой информации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

К участию в конкурсе по освещению деятельности Сената допускаются материалы как авторских коллективов, так и отдельных авторов, размещенные в СМИ в период с 21 мая прошлого года по 20 мая текущего года.

Полный текст правил конкурса и необходимые бланки для заявлений размещены на официальном сайте Сената в разделе «Для СМИ».

Завершение приема материалов – 10 июня.

Подведение итогов и объявление лауреатов конкурса будет приурочено ко Дню работников средств массовой информации РК.

Материалы необходимо направлять на электронную почту пресс-службы Сената: [email protected]

Подробнее о правилах конкурса: https://senate.parlam.kz/storage/dd2029363ee64f13943074a63096de0f.pdf