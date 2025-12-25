В условиях стремительного развития цифровых технологий и ИИ подготовка такого документа – критически важная и чрезвычайно необходимая мера

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Кодекс разработан парламентариями (среди инициаторов от Сената – вице-спикер Ж.К.Асанов). Одобренные нормы формируют правовую базу для дальнейшей масштабной цифровизации страны, о чем говорил Глава государства в Послании. Кодекс включает ряд следующих важных положений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал руководителя аппарата Сената Максима Споткая

Единые принципы цифрового законодательства

Кодекс закрепляет цели, задачи и базовые принципы регулирования цифровой сферы, формируя целостную правовую основу цифровой трансформации. Правовой режим цифровых объектов Определяются виды цифровых объектов, включая цифровые данные, цифровые активы, цифровые ресурсы, программное обеспечение, цифровые системы и платформы.

Права и обязанности участников цифровой среды

Закрепляются цифровые права граждан, в том числе право на защиту цифровой идентичности, а также обязанности субъектов цифровых отношений. Цифровая идентификация и биометрия Регламентируются вопросы цифровой и биометрической аутентификации, а также использование идентификаторов цифровых данных.

Цифровое государственное управление

Кодекс устанавливает правовые основы цифрового госуправления, включая цифровую архитектуру государства и развитие «цифрового правительства». Новые технологии и безопасность данных Предусматривается регулирование смарт-контрактов, распределённых систем, автоматизированных решений, а также меры по защите цифровых данных и обеспечению кибербезопасности.