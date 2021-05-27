Сенат освободил от должности судью Верховного суда РК

Сенат на пленарном заседании освободил от должности судьи Верховного суда РК Ларису Шепелеву, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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Как отмечается в заключении к решению, на основании представления Президента Республики Казахстан, в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и законом РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам пришел к заключению рекомендовать Сенату Парламента РК освободить от должности судьи Верховного суда Республики Казахстан Ларису Шепелеву в связи с уходом в отставку.