Сенат освободил от должности судью Верховного суда

Сенат на пленарном заседании освободил от должности судью Верховного суда РК Мейрамбека Таймерденова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как отметил председатель Высшего судебного совета РК Денис Шипп, представление главы государства об освобождении Мейрамбека Таймерденова от должности судьи Верховного суда внесено в связи с достижением им предельного возраста пребывания в должности судьи, то есть 65 лет.
«Таймерденов имеет большой опыт работы в судебной системе – более 19 лет, из них свыше 4 лет – судьей Верховного суда. Пользуется авторитетом в судейском сообществе. Просим вас поддержать представление главы государства об освобождении Таймерденова от должности судьи Верховного суда в связи с достижением им предельного возраста пребывания в должности судьи», – сказал Шипп.