Сенат освободил от должности судью Верховного суда

Сенат
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Сенат на пленарном заседании освободил от должности судью Верховного суда РК Мейрамбека Таймерденова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Как отметил председатель Высшего судебного совета РК Денис Шипп, представление главы государства об освобождении Мейрамбека Таймерденова от должности судьи Верховного суда внесено в связи с достижением им предельного возраста пребывания в должности судьи, то есть 65 лет.

«Таймерденов имеет большой опыт работы в судебной системе – более 19 лет, из них свыше 4 лет – судьей Верховного суда. Пользуется авторитетом в судейском сообществе. Просим вас поддержать представление главы государства об освобождении Таймерденова от должности судьи Верховного суда в связи с достижением им предельного возраста пребывания в должности судьи», – сказал Шипп.

 

 

#Сенат #судья #Верховный суд #освобождение от должности

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