Сенат освободил от должности судью Верховного суда

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Как отметил председатель Высшего судебного совета РК Денис Шипп, представление главы государства об освобождении Мейрамбека Таймерденова от должности судьи Верховного суда внесено в связи с достижением им предельного возраста пребывания в должности судьи, то есть 65 лет.