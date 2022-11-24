Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов

На заседании Сената Парламента Казахстана спикер палаты Маулен Ашимбаев вновь поднял вопрос неравных возможностей казахстанских и зарубежных товаропроизводителей. По его словам, в супермаркетах приоритет по-прежнему отдают импорту, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Мы уже поднимали этот вопрос. Торговые сети требуют у казахстанских предпринимателей дополнительную оплату. Импортеры могут себе этого позволить, а наши сельхозтоваропроизводители – нет. И так себестоимость высокая», – посетовал спикер Сената.

Маулен Ашимбаев потребовал от Кабинета министров представить сенаторам конкретные результаты работы в этом направлении.

«Мы ждем, что в скором времени Правительство проинформирует депутатов о том, какие решения были приняты, и что наши сельхозтоваропроизводители имеют хорошие возможности выставляться почти во всех крупных торговых сетях. Если какие-то торговые сети не выполняют такие требования, то в рамках действующего законодательства можно посмотреть, какие меры в их отношении можно было бы предпринять», – обозначил спикер Сената.

Ранее Маулен Ашимбаев уже отмечал, что подобная ситуация способствует росту цен и инфляции.

«Это происходит за счет того, что мы не всегда контролируем сетевые торговые объекты. Выходит, мы не поддерживаем наших сельхозтоваропроизводителей. Этот вопрос можно и нормативным образом отрегулировать в этих условиях, когда нужно предпринимать и неординарные меры», – подчеркнул он и добавил, что депутаты готовы в случае необходимости принять необходимые поправки в законы.