Сенатор Бактиярулы встретился с аграриями Кызылординской области

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Мурат Бактиярулы прибыл с рабочим визитом в Жанакорганский район Кызылординской области, где посетил исторический городок «Сыганак».

Далее сенатор ознакомился с процессом производства огородных культур и встретился с фермерами поселка Жайылма. Производство арбузов является ежегодным источником дохода жителей поселка. В этом году фермеры ожидают хороший урожай. Тем не менее, есть вопросы, которые требуют своего решения. Сенатор обсудил их с аграриями региона.

После этого депутат ознакомился со строительством инфраструктуры в Суттикудыкском сельском округе для ввода в оборот 800 гектаров вновь орошаемых земель. В завершение рабочей поездки в ходе встречи с местными исполнительными органами были обсуждены проблемные вопросы региона.