Сенатор Даурен Адильбеков посетил Жаркаинский район

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Даурен Адильбеков в ходе рабочей поездки посетил Жаркаинский район Акмолинской области.

В ходе поездки сенатор ознакомился с состоянием дороги областного значения Далабай-Державинск, сельского хозяйства района и ходом подготовки уборочной кампании села Пятигорск. Руководитель отдела сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства Арман Жаныбеков рассказал о том, что в текущем году сельскохозяйственные культуры района размещены на площади 641,3 тысяч гектар, из которых 629,1 тысяч гектар занимают зерновые и зернобобовые культуры.

Кроме того, парламентарий посетил объект реконструкции системы водоснабжения города Державинска. В планах завершение строительства сетей водовода, станции водоочистки и обустройство водозабора первого подъема.

В свою очередь сенатор отметил, что все проблемы района будут взяты на контроль.