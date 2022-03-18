Талгат Мусабаев посетил Национальный космический центр и встретился с сотрудниками АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Участники встречи обсудили основные инициативы, озвученные Главой государства в Послании народу Казахстана.

Сенатор отметил, что Президент четко обозначил новые политические реформы в отношении Парламента, а также региональных исполнительных и представительных органах.

«Президентом нашей страны был выдвинут ряд инициатив касающихся развития регионов. Правительству очень важно, чтобы административно-территориальное устройство страны было оптимальным. Что касается кризиса, как сообщил Глава государства, причин для паники нет. У нашей страны есть все необходимые резервы и инструменты для преодоления масштабного кризиса. Было поручено реализовать пакет антикризисных мер и обеспечить устойчивость национальной валюты», - сказал Мусабаев.

Во время встречи также были обсуждены и вопросы, касающиеся перспективных направлений космической отрасли, поддержки работников научной сферы, высококвалифицированных специалистов и выпускников по специальности космической техники и технологии.

Сенатор призвал поддерживать молодежь, их идеи и проекты, а также продолжать развивать космические технологии, расширяя спектр задач и возможностей космического мониторинга и дистанционного зондирования.