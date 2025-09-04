За последние два с половиной года в Казахстане закрыто 205 подпольных казино

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О стремительном росте незаконной деятельности в соцсетях от рекламы онлайн-казино до фиктивных гивов, сомнительных курсов и других схем «легкого заработка», наносящих серьезный ущерб обществу в своем депутатском запросе, рассказал сенатор Геннадий Шиповских, сообщает Kazpravda.kz

По словам парламентария, за последние два с половиной года в Казахстане закрыто 205 подпольных казино, к уголовной ответственности привлечено 224 человека.

Особую тревогу вызывает участие блогеров в продвижении незаконных сервисов. В этом году выявлено 34 блогера, рекламировавших онлайн-казино. Из них 11 привлечены к административной ответственности, по 23 случаям материалы направлены в МКИ РК. Но даже повторные штрафы не всегда останавливают нарушителей – доходы от такой рекламы могут во много раз превышать административные взыскания.

«В социальных сетях резко возросло количество блогеров, занимающихся рекламой онлайн-казино, фиктивных розыгрышей, сомнительных курсов и различных непрозрачных финансовых схем. Это явление наносит серьезный ущерб социально-экономическому благополучию населения и приводит к росту игровой зависимости среди молодежи, семейным кризисам и увеличению теневого оборота финансов», – отметил Геннадий Шиповских.

Кроме того, что фиктивные гивы и ложные курсы стали одним из самых распространенных способов обмана в соцсетях. Они обещают легкий заработок или быстрый успех, но в итоге люди теряют и время, и деньги: призы не разыгрываются, курсы оказываются бесполезными, а выигрывают лишь владельцы страниц, увеличивая свою аудиторию.

«Предлагаем рассмотреть наряду с применяемыми в настоящее время административными штрафами за рекламу незаконных онлайн-казино и сомнительных гивов, полноценно задействовать механизм уголовной ответственности. Внедрить специальную систему мониторинга для проверки законности розыгрышей и гивов, регулярно проводимых в социальных сетях. Наряду с распространителями незаконной рекламы, осуществлять мониторинг деятельности платежных организаций и рекламных агентств, которые содействуют этой деятельности», – заключил Геннадий Шиповских.

Напомним, специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны приступил к рассмотрению дела блогера Ерболата Жанабылова и его супруги Эльмиры Толегеновой. Ранее они анонсировали в соцсетях розыгрыш автомобилей для подписчиков. Первоначально акция преподносилась как бесплатная, но позже стало известно, что для участия необходимо приобрести онлайн-курс стоимостью примерно 30 тысяч тенге.

Также ранее в Минтуризма прокомментировали ситуацию вокруг конкурса блогеров Жанабыловых, которые обещали разыграть 11 новых авто в прямом эфире соцсети.