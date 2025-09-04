Сенатор предложил ужесточить наказание для блогеров, рекламирующих онлайн-казино

За последние два с половиной года в Казахстане закрыто 205 подпольных казино

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О стремительном росте незаконной деятельности в соцсетях от рекламы онлайн-казино до фиктивных гивов, сомнительных курсов и других схем «легкого заработка», наносящих серьезный ущерб обществу в своем депутатском запросе, рассказал сенатор Геннадий Шиповских, сообщает Kazpravda.kz

По словам парламентария, за последние два с половиной года в Казахстане закрыто 205 подпольных казино, к уголовной ответственности привлечено 224 человека.

Особую тревогу вызывает участие блогеров в продвижении незаконных сервисов. В этом году выявлено 34 блогера, рекламировавших онлайн-казино. Из них 11 привлечены к административной ответственности, по 23 случаям материалы направлены в МКИ РК. Но даже повторные штрафы не всегда останавливают нарушителей  доходы от такой рекламы могут во много раз превышать административные взыскания.

«В социальных сетях резко возросло количество блогеров, занимающихся рекламой онлайн-казино, фиктивных розыгрышей, сомнительных курсов и различных непрозрачных финансовых схем. Это явление наносит серьезный ущерб социально-экономическому благополучию населения и приводит к росту игровой зависимости среди молодежи, семейным кризисам и увеличению теневого оборота финансов»,  отметил Геннадий Шиповских.

Кроме того, что фиктивные гивы и ложные курсы стали одним из самых распространенных способов обмана в соцсетях. Они обещают легкий заработок или быстрый успех, но в итоге люди теряют и время, и деньги: призы не разыгрываются, курсы оказываются бесполезными, а выигрывают лишь владельцы страниц, увеличивая свою аудиторию.

«Предлагаем рассмотреть наряду с применяемыми в настоящее время административными штрафами за рекламу незаконных онлайн-казино и сомнительных гивов, полноценно задействовать механизм уголовной ответственности. Внедрить специальную систему мониторинга для проверки законности розыгрышей и гивов, регулярно проводимых в социальных сетях. Наряду с распространителями незаконной рекламы, осуществлять мониторинг деятельности платежных организаций и рекламных агентств, которые содействуют этой деятельности»,  заключил Геннадий Шиповских.

Напомним, специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны приступил к рассмотрению дела блогера Ерболата Жанабылова и его супруги Эльмиры Толегеновой. Ранее они анонсировали в соцсетях розыгрыш  автомобилей для подписчиков. Первоначально акция преподносилась как бесплатная, но позже стало известно, что для участия необходимо приобрести онлайн-курс стоимостью примерно 30 тысяч тенге.

Также ранее в Минтуризма прокомментировали ситуацию вокруг конкурса блогеров Жанабыловых, которые обещали разыграть 11 новых авто в прямом эфире соцсети. 

