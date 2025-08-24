В ведомстве прокомментировали ситуацию вокруг конкурса блогеров Жанабыловых, которые обещали разыграть 11 новых авто в прямом эфире соцсети, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Минтуризма и спорта

Скриншот видео

Там сообщили, что в адрес Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи МТС РК поступило заявление от гражданина С. по поводу проведения проверки на предмет соответствия проводимого вышеуказанными блогерами розыгрыша ценных призов требованиям законодательства о лотерейной деятельности.



На данный момент гр-ну Жанабылову в соответствии с частью 1 статьи 743 КоАП направлено извещение о необходимости дачи объяснений, по результатам которой будет принято решение о возбуждении административного производства.



В случае отсутствия объяснений Комитетом будет возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 445-1 КоАП (влечет штраф на физических лиц в размере ста, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере трехсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей). В случае неявки административное дело будет рассмотрено заочно.



В Комитете по регулированию игорного бизнеса и лотереи МТС РК напомнили, что в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О лотереях и лотерейной деятельности» запрещается проведение лотереи и распространение (реализация) лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов лицом, не являющимся оператором лотереи или распространителем (агентом) лотереи.

«Просим граждан сохранять бдительность и воздерживаться от участия в сомнительных розыгрышах, «гивах» и иных мероприятиях, проводимых в социальных сетях лицами, не являющимися официальными организаторами лотерей, чтобы избежать риска стать жертвами мошенничества и понести финансовые потери» , - говорится в сообщении ведомства.

Сегодня также стало известно об аресте в Астане блогера за скандальные видео.